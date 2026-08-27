Minuszeichen in Zürich: SMI letztendlich mit Abgaben

Am Donnerstag sank der SMI via SIX schlussendlich um 1,08 Prozent auf 14 386,56 Punkte. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,677 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,669 Prozent auf 14 445,61 Punkte an der Kurstafel, nach 14 542,90 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 14 323,30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 459,17 Punkten lag.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,430 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14 421,97 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 27.05.2026, den Wert von 13 627,41 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 27.08.2025, einen Wert von 12 207,12 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 8,60 Prozent. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Partners Group (+ 2,20 Prozent auf 751,80 CHF), Lonza (+ 0,10 Prozent auf 588,40 CHF), Richemont (+ 0,03 Prozent auf 191,05 CHF), UBS (-0,23 Prozent auf 43,80 CHF) und Alcon (-0,24 Prozent auf 58,46 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Givaudan (-2,94 Prozent auf 3 274,00 CHF), Novartis (-2,00 Prozent auf 124,64 CHF), Kühne + Nagel International (-1,77 Prozent auf 217,00 CHF), Nestlé (-1,69 Prozent auf 78,52 CHF) und Amrize (-1,67 Prozent auf 35,85 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 718 956 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 316,756 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,19 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at