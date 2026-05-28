Minuszeichen in Zürich: SMI notiert am Mittag im Minus

Der SMI zeigt sich am Donnerstagmittag mit negativen Notierungen.

Am Donnerstag bewegt sich der SMI um 12:09 Uhr via SIX 1,04 Prozent schwächer bei 13 485,77 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,602 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,733 Prozent auf 13 527,51 Punkte an der Kurstafel, nach 13 627,41 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Donnerstag bei 13 439,59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 534,49 Punkten erreichte.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,985 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 28.04.2026, lag der SMI noch bei 13 147,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, stand der SMI bei 14 014,30 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, bei 12 186,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,80 Prozent aufwärts. Bei 14 063,53 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12 053,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,16 Prozent auf 178,65 CHF), Amrize (+ 0,58 Prozent auf 41,77 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,45 Prozent auf 84,06 CHF), Logitech (+ 0,09 Prozent auf 86,64 CHF) und Sika (-0,20 Prozent auf 153,20 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Nestlé (-2,13 Prozent auf 79,34 CHF), Alcon (-1,90 Prozent auf 51,76 CHF), Swiss Life (-1,65 Prozent auf 856,00 CHF), Roche (-1,57 Prozent auf 325,70 CHF) und Zurich Insurance (-1,41 Prozent auf 560,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 750 700 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 288,113 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,69 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at