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SIX-Handel im Fokus 07.10.2026 12:26:48

Minuszeichen in Zürich: SMI notiert am Mittag im Minus

Minuszeichen in Zürich: SMI notiert am Mittag im Minus

Beim SMI stehen die Signale am Mittwoch auf Stabilisierung.

Der SMI fällt im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,15 Prozent auf 13 767,95 Punkte zurück. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,562 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,196 Prozent auf 13 761,96 Punkte an der Kurstafel, nach 13 788,93 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 844,10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 13 751,01 Einheiten.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der SMI bereits um 0,570 Prozent zu. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 07.09.2026, bei 14 279,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, stand der SMI noch bei 14 360,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wurde der SMI auf 12 521,79 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,93 Prozent. Bei 14 669,51 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Roche (+ 1,26 Prozent auf 354,20 CHF), Sandoz (+ 1,18 Prozent auf 70,58 CHF), Novartis (+ 1,08 Prozent auf 118,44 CHF), Alcon (+ 0,19 Prozent auf 52,78 CHF) und Sika (+ 0,09 Prozent auf 175,65 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Richemont (-2,66 Prozent auf 170,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,74 Prozent auf 81,14 CHF), Holcim (-1,64 Prozent auf 64,76 CHF), Logitech (-1,34 Prozent auf 83,90 CHF) und UBS (-1,31 Prozent auf 40,04 CHF) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im SMI

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 711 536 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 297,079 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,37 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,49 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Alcon AG 56,56 0,93% Alcon AG
Holcim AG 68,86 -1,40% Holcim AG
Logitech S.A. 90,40 -0,46% Logitech S.A.
Novartis AG 127,96 2,73% Novartis AG
Partners Group AG 636,60 -1,73% Partners Group AG
Richemont 184,60 -0,67% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 382,15 2,73% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 75,80 2,77% Sandoz
Sika AG 187,50 0,48% Sika AG
Swiss Re AG 153,80 1,05% Swiss Re AG
UBS 41,91 -2,60% UBS

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