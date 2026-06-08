Minuszeichen in Zürich: SMI notiert am Montagmittag im Minus

Um 12:10 Uhr fällt der SMI im SIX-Handel um 0,41 Prozent auf 13 332,99 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,582 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,715 Prozent tiefer bei 13 292,49 Punkten in den Montagshandel, nach 13 388,23 Punkten am Vortag.

Bei 13 265,50 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 13 336,21 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Der SMI wies vor einem Monat, am 08.05.2026, einen Stand von 13 100,63 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wurde der SMI mit 13 095,55 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, stand der SMI bei 12 366,17 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,647 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Givaudan (+ 0,73 Prozent auf 2 890,00 CHF), Swisscom (+ 0,54 Prozent auf 652,50 CHF), Alcon (+ 0,34 Prozent auf 53,30 CHF), Novartis (+ 0,14 Prozent auf 118,14 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,00 Prozent auf 550,20 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Sika (-1,61 Prozent auf 146,95 CHF), Geberit (-1,49 Prozent auf 501,00 CHF), Holcim (-1,45 Prozent auf 73,36 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,23 Prozent auf 82,08 CHF) und Logitech (-0,98 Prozent auf 90,58 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 167 770 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 283,308 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at