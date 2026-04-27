Minuszeichen in Zürich: SMI notiert zum Handelsende im Minus

Am Montag beendete der SMI den Handel nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 13 165,23 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,553 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,122 Prozent auf 13 153,63 Punkte an der Kurstafel, nach 13 169,70 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Montag sein Tagestief bei 13 116,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 200,44 Punkten lag.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Der SMI erreichte vor einem Monat, am 27.03.2026, einen Stand von 12 570,26 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 27.01.2026, den Stand von 13 216,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, wies der SMI einen Wert von 11 942,05 Punkten auf.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,620 Prozent. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell UBS (+ 1,84 Prozent auf 33,14 CHF), Lonza (+ 1,83 Prozent auf 488,60 CHF), Amrize (+ 1,28 Prozent auf 45,21 CHF), Alcon (+ 0,91 Prozent auf 59,84 CHF) und Geberit (+ 0,53 Prozent auf 535,60 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Swisscom (-1,79 Prozent auf 657,00 CHF), Partners Group (-1,40 Prozent auf 902,20 CHF), Zurich Insurance (-1,28 Prozent auf 540,80 CHF), Swiss Re (-1,01 Prozent auf 127,10 CHF) und Nestlé (-0,85 Prozent auf 80,48 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 4 364 183 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 278,315 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 5,91 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at