Minuszeichen in Zürich: SMI notiert zum Start im Minus

Der SMI sinkt im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0,12 Prozent auf 14 468,35 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,689 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,399 Prozent auf 14 428,27 Punkte an der Kurstafel, nach 14 486,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 426,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14 476,50 Punkten.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 0,187 Prozent. Vor einem Monat, am 30.06.2026, stand der SMI noch bei 14 193,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 136,27 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 30.07.2025, einen Stand von 11 931,98 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9,22 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 656,05 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Punkten.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Holcim (+ 2,55 Prozent auf 75,54 CHF), Givaudan (+ 1,28 Prozent auf 3 336,00 CHF), Amrize (+ 1,06 Prozent auf 41,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,73 Prozent auf 205,60 CHF) und Swiss Re (+ 0,44 Prozent auf 135,85 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Logitech (-4,69 Prozent auf 83,70 CHF), Lonza (-0,97 Prozent auf 569,20 CHF), Roche (-0,88 Prozent auf 358,50 CHF), Sika (-0,70 Prozent auf 178,20 CHF) und UBS (-0,54 Prozent auf 42,59 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 243 222 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 313,425 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at