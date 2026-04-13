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Kursentwicklung im Fokus 13.04.2026 12:27:01

Minuszeichen in Zürich: SMI präsentiert sich am Mittag schwächer

Minuszeichen in Zürich: SMI präsentiert sich am Mittag schwächer

Der SMI gibt sich am Mittag schwächer.

Am Montag tendiert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,78 Prozent tiefer bei 13 080,36 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,545 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,695 Prozent auf 13 091,61 Punkte an der Kurstafel, nach 13 183,28 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 071,01 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 13 129,53 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.03.2026, bei 12 839,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.01.2026, betrug der SMI-Kurs 13 364,73 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, den Wert von 11 239,83 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 1,26 Prozent nach. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Zurich Insurance (-0,07 Prozent auf 546,40 CHF), Partners Group (-0,19 Prozent auf 858,00 CHF), UBS (-0,24) Prozent auf 32,64 CHF), Swiss Life (-0,26 Prozent auf 903,80 CHF) und Lonza (-0,50 Prozent auf 512,40 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Logitech (-2,37 Prozent auf 70,94 CHF), Kühne + Nagel International (-2,24 Prozent auf 177,05 CHF), Richemont (-2,05 Prozent auf 150,20 CHF), Givaudan (-1,64 Prozent auf 2 762,00 CHF) und Geberit (-1,52 Prozent auf 543,60 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 855 462 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 271,779 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,54 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,99 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Zurich Insurance AG (Zürich) 607,60 0,23% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 219,58 -0,38%

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