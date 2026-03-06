Minuszeichen in Zürich: SMI präsentiert sich leichter

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 2,15 Prozent schwächer bei 13 012,02 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,623 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,072 Prozent leichter bei 13 288,79 Punkten in den Freitagshandel, nach 13 298,30 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 12 994,29 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 289,08 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 5,71 Prozent. Der SMI wurde vor einem Monat, am 06.02.2026, mit 13 503,06 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, mit 12 936,30 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 06.03.2025, wurde der SMI mit 13 029,39 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 1,78 Prozent ein. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 941,92 Punkten markiert.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Swisscom (-0,28 Prozent auf 712,50 CHF), Nestlé (-0,92 Prozent auf 79,40 CHF), Givaudan (-1,14 Prozent auf 2 867,00 CHF), Lonza (-1,44 Prozent auf 507,20 CHF) und Zurich Insurance (-1,46 Prozent auf 527,40 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Amrize (-4,14 Prozent auf 45,90 CHF), Sika (-3,81 Prozent auf 141,50 CHF), Holcim (-3,54 Prozent auf 64,82 CHF), Alcon (-3,29 Prozent auf 62,26 CHF) und Roche (-3,04 Prozent auf 340,80 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 627 481 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 315,155 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,99 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,05 Prozent die höchste Dividendenrendite.

