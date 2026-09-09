Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Index-Performance
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09.09.2026 15:58:54
Minuszeichen in Zürich: SMI präsentiert sich leichter
Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 1,36 Prozent schwächer bei 13 867,11 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,642 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,613 Prozent leichter bei 13 971,48 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14 057,61 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 13 836,12 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 993,99 Punkten lag.
So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 2,57 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 14 544,91 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, betrug der SMI-Kurs 13 356,31 Punkte. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, wurde der SMI mit 12 281,09 Punkten berechnet.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,68 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten markiert.
SMI-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (+ 1,46 Prozent auf 80,60 CHF), Novartis (+ 0,11 Prozent auf 111,92 CHF), Swisscom (-0,31 Prozent auf 647,50 CHF), Alcon (-0,32 Prozent auf 55,64 CHF) und Roche (-0,40 Prozent auf 349,10 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Richemont (-3,87 Prozent auf 176,55 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,69 Prozent auf 78,80 CHF), Lonza (-2,66 Prozent auf 541,20 CHF), Amrize (-2,57 Prozent auf 33,70 CHF) und Holcim (-2,47 Prozent auf 71,72 CHF).
Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 531 406 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 299,001 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf
Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,41 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Logitech S.A.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|83,34
|0,31%
|Alcon AG
|58,96
|0,14%
|Amrize
|35,16
|-0,26%
|Holcim AG
|76,00
|0,26%
|Logitech S.A.
|84,96
|-0,07%
|Lonza AG (N)
|571,60
|0,11%
|Novartis AG
|118,52
|0,22%
|Partners Group AG
|706,00
|0,11%
|Richemont
|186,35
|0,35%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|369,40
|0,11%
|Swiss Re AG
|142,50
|0,00%
|Swisscom AG
|681,50
|0,22%
|UBS
|47,29
|-0,02%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13 804,70
|-1,80%
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