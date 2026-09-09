Logitech Aktie

Logitech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 09.09.2026 15:58:54

Minuszeichen in Zürich: SMI präsentiert sich leichter

Minuszeichen in Zürich: SMI präsentiert sich leichter

Das macht der SMI.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 1,36 Prozent schwächer bei 13 867,11 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,642 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,613 Prozent leichter bei 13 971,48 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14 057,61 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 13 836,12 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 993,99 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 2,57 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 14 544,91 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, betrug der SMI-Kurs 13 356,31 Punkte. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, wurde der SMI mit 12 281,09 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,68 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten markiert.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (+ 1,46 Prozent auf 80,60 CHF), Novartis (+ 0,11 Prozent auf 111,92 CHF), Swisscom (-0,31 Prozent auf 647,50 CHF), Alcon (-0,32 Prozent auf 55,64 CHF) und Roche (-0,40 Prozent auf 349,10 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Richemont (-3,87 Prozent auf 176,55 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,69 Prozent auf 78,80 CHF), Lonza (-2,66 Prozent auf 541,20 CHF), Amrize (-2,57 Prozent auf 33,70 CHF) und Holcim (-2,47 Prozent auf 71,72 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 531 406 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 299,001 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,41 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Logitech S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Logitech S.A.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 83,34 0,31% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 58,96 0,14% Alcon AG
Amrize 35,16 -0,26% Amrize
Holcim AG 76,00 0,26% Holcim AG
Logitech S.A. 84,96 -0,07% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 571,60 0,11% Lonza AG (N)
Novartis AG 118,52 0,22% Novartis AG
Partners Group AG 706,00 0,11% Partners Group AG
Richemont 186,35 0,35% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 369,40 0,11% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 142,50 0,00% Swiss Re AG
Swisscom AG 681,50 0,22% Swisscom AG
UBS 47,29 -0,02% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 804,70 -1,80%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter steigende Ölpreise: ATX beendet Handel in Rot -- DAX rutscht letztlich ab -- Wall Street schliesst leichter -- Schlussendlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt gab zur Wochenmitte nach. Der deutsche Leitindex erlitt herbe Verluste. Die Wall Street notierte in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen