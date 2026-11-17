Der SMI setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Dienstag bewegt sich der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,33 Prozent leichter bei 15 142,83 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,735 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,329 Prozent tiefer bei 15 142,66 Punkten in den Handel, nach 15 192,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 15 152,03 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 139,36 Zählern.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14 391,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14 302,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 597,82 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 14,31 Prozent aufwärts. Bei 15 272,42 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12 053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Richemont (+ 1,29 Prozent auf 176,20 CHF), Sandoz (+ 0,00 Prozent auf 84,60 CHF), Alcon (-0,10) Prozent auf 62,08 CHF), Galderma (-0,10 Prozent auf 190,80 CHF) und Lonza (-0,12 Prozent auf 669,40 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Partners Group (-1,74 Prozent auf 645,00 CHF), UBS (-1,41 Prozent auf 39,84 CHF), Swiss Life (-1,01 Prozent auf 983,80 CHF), Holcim (-0,77 Prozent auf 74,66 CHF) und Novartis (-0,65 Prozent auf 134,88 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 162 792 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 348,470 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at