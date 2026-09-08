Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|SIX-Handel im Blick
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08.09.2026 12:26:59
Minuszeichen in Zürich: SMI verbucht am Dienstagmittag Abschläge
Um 12:08 Uhr fällt der SMI im SIX-Handel um 1,29 Prozent auf 14 095,24 Punkte zurück. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,655 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 1,36 Prozent auf 14 085,53 Punkte an der Kurstafel, nach 14 279,38 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SMI lag heute bei 14 342,71 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 036,88 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der SMI mit 14 544,91 Punkten gehandelt. Der SMI lag vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 13 320,99 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 12 312,65 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6,40 Prozent. Bei 14 669,51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern erreicht.
Tops und Flops im SMI aktuell
Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Nestlé (+ 2,76 Prozent auf 80,93 CHF), Swisscom (+ 2,05 Prozent auf 647,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,16 Prozent auf 79,92 CHF), Logitech (+ 1,04 Prozent auf 81,52 CHF) und Givaudan (+ 0,62 Prozent auf 3 251,00 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Novartis (-9,36 Prozent auf 113,72 CHF), Swiss Re (-1,16 Prozent auf 136,10 CHF), Swiss Life (-1,14 Prozent auf 922,20 CHF), Zurich Insurance (-1,01 Prozent auf 591,00 CHF) und Richemont (-0,54 Prozent auf 184,40 CHF).
Die teuersten SMI-Konzerne
Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 3 778 781 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 301,780 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf
Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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