Am Montag sinkt der SMI um 09:11 Uhr via SIX um 0,14 Prozent auf 14 552,25 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,677 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,071 Prozent auf 14 582,51 Punkte an der Kurstafel, nach 14 572,14 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 14 588,18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 543,81 Punkten lag.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 23.10.2026, lag der SMI noch bei 14 462,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Stand von 14 456,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 632,67 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9,85 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 15 272,42 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Sandoz (+ 1,24 Prozent auf 81,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,10 Prozent auf 66,06 CHF), Lonza (+ 0,64 Prozent auf 655,40 CHF), Geberit (+ 0,59 Prozent auf 578,40 CHF) und Partners Group (+ 0,59 Prozent auf 617,60 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Amrize (-2,04 Prozent auf 33,21 CHF), Nestlé (-0,71 Prozent auf 84,94 CHF), UBS (-0,57 Prozent auf 36,76 CHF), Logitech (-0,41 Prozent auf 82,14 CHF) und Roche (-0,33 Prozent auf 395,50 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 356 226 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 342,372 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Mit 7,46 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at