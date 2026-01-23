Minuszeichen in Zürich: SMI zeigt sich am Mittag leichter

So bewegt sich der SMI am Mittag.

Am Freitag notiert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,51 Prozent tiefer bei 13 160,88 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,530 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,392 Prozent auf 13 176,56 Punkte an der Kurstafel, nach 13 228,40 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 13 140,14 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 212,06 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 1,04 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.12.2025, erreichte der SMI einen Wert von 13 242,80 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 23.10.2025, einen Wert von 12 557,27 Punkten auf. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 23.01.2025, den Wert von 12 265,40 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 0,653 Prozent. Bei 13 528,67 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 063,67 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Swisscom (+ 0,66 Prozent auf 606,00 CHF), Novartis (+ 0,45 Prozent auf 115,62 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,03 Prozent auf 59,52 CHF), Swiss Re (-0,12 Prozent auf 123,05 CHF) und Roche (-0,17 Prozent auf 347,30 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Kühne + Nagel International (-2,45 Prozent auf 179,15 CHF), Alcon (-1,82 Prozent auf 63,50 CHF), Holcim (-1,73 Prozent auf 78,52 CHF), Sika (-1,61 Prozent auf 146,40 CHF) und Swiss Life (-1,42 Prozent auf 834,40 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 622 741 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 295,883 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,56 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at