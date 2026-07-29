Minuszeichen in Zürich: SMI zeigt sich am Mittwochnachmittag schwächer

Um 15:41 Uhr sinkt der SMI im SIX-Handel um 0,42 Prozent auf 14 510,62 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,671 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,296 Prozent auf 14 614,41 Punkte an der Kurstafel, nach 14 571,33 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 14 485,04 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 656,05 Punkten lag.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche legte der SMI bereits um 0,480 Prozent zu. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 29.06.2026, den Stand von 14 223,90 Punkten. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, bei 13 031,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, lag der SMI-Kurs bei 11 958,91 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,54 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 656,05 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Sika (+ 1,44 Prozent auf 179,55 CHF), UBS (+ 1,41 Prozent auf 43,04 CHF), Lonza (+ 1,25) Prozent auf 567,20 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,83 Prozent auf 206,90 CHF) und Alcon (+ 0,71 Prozent auf 56,90 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Logitech (-3,55 Prozent auf 84,68 CHF), Richemont (-2,14 Prozent auf 189,50 CHF), Amrize (-1,38 Prozent auf 40,87 CHF), Geberit (-0,90 Prozent auf 527,60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,88 Prozent auf 76,74 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 546 981 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 307,340 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,67 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at