Minuszeichen in Zürich: SMI zeigt sich mittags schwächer

Der SMI wagt sich am Mittwochmittagnicht aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr fällt der SMI im SIX-Handel um 0,18 Prozent auf 13 340,83 Punkte zurück. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,567 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,237 Prozent auf 13 333,10 Punkte an der Kurstafel, nach 13 364,80 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 13 340,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 13 256,10 Punkten.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der SMI bereits um 1,83 Prozent zu. Vor einem Monat, am 20.04.2026, wurde der SMI auf 13 284,22 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 859,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.05.2025, wurde der SMI mit 12 408,03 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,706 Prozent nach oben. Bei 14 063,53 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 1,23 Prozent auf 82,58 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,15 Prozent auf 80,60 CHF), UBS (+ 0,69 Prozent auf 36,40 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,61 Prozent auf 172,75 CHF) und Lonza (+ 0,45 Prozent auf 490,20 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Nestlé (-1,24 Prozent auf 78,91 CHF), Swiss Life (-1,22 Prozent auf 840,80 CHF), Givaudan (-1,08 Prozent auf 2 756,00 CHF), Sika (-0,75 Prozent auf 138,95 CHF) und Richemont (-0,71 Prozent auf 153,50 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 017 140 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 279,269 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,73 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Unter den Aktien im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at