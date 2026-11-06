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Index-Performance 06.11.2026 09:28:43

Minuszeichen in Zürich: SMI zeigt sich zum Start schwächer

Minuszeichen in Zürich: SMI zeigt sich zum Start schwächer

Der SMI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am fünften Tag der Woche in die Verlustzone.

Um 09:11 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 1,70 Prozent auf 14 712,68 Punkte an der SMI-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,742 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 1,78 Prozent auf 14 701,05 Punkte an der Kurstafel, nach 14 967,73 Punkten am Vortag.

Bei 14 727,29 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 14 682,73 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,041 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, betrug der SMI-Kurs 13 788,93 Punkte. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wurde der SMI mit 14 518,75 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, betrug der SMI-Kurs 12 298,86 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,06 Prozent aufwärts. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 092,56 Punkten. 12 053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (-0,22 Prozent auf 80,12 CHF), UBS (-0,33 Prozent auf 39,76 CHF), Amrize (-0,52 Prozent auf 34,66 CHF), Partners Group (-0,83 Prozent auf 669,80 CHF) und Holcim (-1,22 Prozent auf 72,94 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Swiss Re (-2,51 Prozent auf 155,20 CHF), Galderma (-2,36 Prozent auf 190,55 CHF), Sika (-2,28 Prozent auf 184,45 CHF), Sandoz (-2,20 Prozent auf 81,78 CHF) und Lonza (-2,17 Prozent auf 657,80 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 995 148 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 344,359 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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