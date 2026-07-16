Minuszeichen in Zürich: SMI zum Handelsende mit Abgaben

Mit dem SMI ging es am vierten Tag der Woche abwärts.

Zum Handelsschluss fiel der SMI im SIX-Handel um 0,28 Prozent auf 14 267,19 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 1,667 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 14 281,91 Zählern und damit 0,178 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (14 307,31 Punkte).

Bei 14 267,19 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 14 133,13 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,156 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 16.06.2026, einen Wert von 13 761,53 Punkten auf. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 16.04.2026, den Stand von 13 173,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.07.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 910,81 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,70 Prozent aufwärts. Bei 14 464,53 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Alcon (+ 2,85 Prozent auf 56,94 CHF), Amrize (+ 1,87 Prozent auf 41,48 CHF), Swiss Re (+ 1,15 Prozent auf 135,85 CHF), Zurich Insurance (+ 1,09 Prozent auf 613,40 CHF) und Novartis (+ 1,03 Prozent auf 123,26 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Partners Group (-6,00 Prozent auf 677,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-5,91 Prozent auf 78,26 CHF), UBS (-2,08 Prozent auf 43,36 CHF), Holcim (-1,82 Prozent auf 74,62 CHF) und Sika (-1,27 Prozent auf 159,80 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 831 470 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 281,444 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SMI-Fundamentaldaten

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at