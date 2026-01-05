Minuszeichen in Zürich: SMI zum Handelsstart im Minus

So bewegt sich der SMI am ersten Tag der Woche.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,66 Prozent tiefer bei 13 179,36 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,537 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,554 Prozent auf 13 194,00 Punkte an der Kurstafel, nach 13 267,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 13 203,26 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 166,82 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Der SMI wies vor einem Monat, am 05.12.2025, einen Wert von 12 936,30 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der SMI einen Wert von 12 507,17 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, notierte der SMI bei 11 624,02 Punkten.

SMI-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Partners Group (+ 4,49 Prozent auf 1 026,50 CHF), Sika (+ 1,38 Prozent auf 164,85 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,28 Prozent auf 59,98 CHF), UBS (+ 0,92 Prozent auf 37,30 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,79 Prozent auf 172,60 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Swiss Re (-3,54 Prozent auf 128,15 CHF), Nestlé (-2,24 Prozent auf 76,98 CHF), Zurich Insurance (-1,89 Prozent auf 590,40 CHF), Alcon (-1,68 Prozent auf 62,22 CHF) und Givaudan (-1,40 Prozent auf 3 102,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 130 890 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 281,568 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

SMI-Fundamentaldaten

Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at