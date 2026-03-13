Minuszeichen in Zürich: SMI zum Handelsstart im Minus

Um 09:11 Uhr fällt der SMI im SIX-Handel um 0,71 Prozent auf 12 750,53 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,562 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,495 Prozent auf 12 778,54 Punkte an der Kurstafel, nach 12 842,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 12 798,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 748,79 Punkten verzeichnete.

SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 1,62 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 13.02.2026, wurde der SMI mit 13 600,67 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Stand von 12 887,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 836,19 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 3,75 Prozent ein. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 685,18 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Swisscom (-0,07 Prozent auf 710,00 CHF), Zurich Insurance (-0,11 Prozent auf 533,80 CHF), Roche (-0,25 Prozent auf 317,40 CHF), Novartis (-0,26 Prozent auf 120,52 CHF) und Swiss Re (-0,54 Prozent auf 127,95 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Amrize (-3,23 Prozent auf 43,20 CHF), Sika (-1,64 Prozent auf 134,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,54 Prozent auf 66,68 CHF), Richemont (-1,45 Prozent auf 139,50 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,38 Prozent auf 168,20 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 255 682 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 280,267 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,21 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

