Minuszeichen in Zürich: SMI zum Handelsstart in der Verlustzone

Der SMI kann seine Vortagesgewinne am fünften Tag der Woche nicht halten.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,12 Prozent schwächer bei 12 528,09 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,451 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,511 Prozent schwächer bei 12 479,02 Punkten in den Freitagshandel, nach 12 543,06 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 542,77 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 12 476,17 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,830 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.10.2025, lag der SMI bei 12 622,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, wurde der SMI auf 12 241,67 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 21.11.2024, lag der SMI-Kurs bei 11 591,59 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 7,78 Prozent zu. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Punkten verzeichnet.

SMI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Roche (+ 1,12 Prozent auf 315,30 CHF), Nestlé (+ 0,92 Prozent auf 79,96 CHF), Novartis (+ 0,78 Prozent auf 101,20 CHF), Givaudan (+ 0,49 Prozent auf 3 263,00 CHF) und Swisscom (+ 0,26 Prozent auf 578,00 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen UBS (-2,54 Prozent auf 29,59 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,98 Prozent auf 54,54 CHF), Holcim (-1,51 Prozent auf 70,54 CHF), Logitech (-1,38 Prozent auf 86,92 CHF) und Partners Group (-1,20 Prozent auf 906,60 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 861 288 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 266,212 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,10 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 5,15 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

