Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|Index-Performance im Fokus
|
21.11.2025 09:29:23
Minuszeichen in Zürich: SMI zum Handelsstart in der Verlustzone
Der SMI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,12 Prozent schwächer bei 12 528,09 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,451 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,511 Prozent schwächer bei 12 479,02 Punkten in den Freitagshandel, nach 12 543,06 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 12 542,77 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 12 476,17 Einheiten.
So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,830 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.10.2025, lag der SMI bei 12 622,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, wurde der SMI auf 12 241,67 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 21.11.2024, lag der SMI-Kurs bei 11 591,59 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 7,78 Prozent zu. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Punkten verzeichnet.
SMI-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Roche (+ 1,12 Prozent auf 315,30 CHF), Nestlé (+ 0,92 Prozent auf 79,96 CHF), Novartis (+ 0,78 Prozent auf 101,20 CHF), Givaudan (+ 0,49 Prozent auf 3 263,00 CHF) und Swisscom (+ 0,26 Prozent auf 578,00 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen UBS (-2,54 Prozent auf 29,59 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,98 Prozent auf 54,54 CHF), Holcim (-1,51 Prozent auf 70,54 CHF), Logitech (-1,38 Prozent auf 86,92 CHF) und Partners Group (-1,20 Prozent auf 906,60 CHF).
Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 861 288 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 266,212 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,10 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 5,15 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Novartis AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Verluste in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
09:29
|SLI aktuell: SLI verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Zürich: SMI zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.11.25
|Freundlicher Handel: SLI schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
20.11.25
|Börse Zürich: Anleger lassen SMI zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
20.11.25
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
20.11.25
|ROUNDUP 2: Novartis setzt für künftiges Wachstum auf zahlreiche neue Blockbuster (dpa-AFX)
|
20.11.25
|Gute Stimmung in Europa: So performt der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Givaudan AGmehr Analysen
|13.11.25
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.10.25
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|14.10.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|14.10.25
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|58,82
|-2,49%
|Givaudan AG
|3 551,00
|0,25%
|Holcim AG
|75,92
|-1,86%
|Logitech S.A.
|92,50
|-0,88%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,16
|-0,26%
|Novartis AG
|108,70
|-0,18%
|Partners Group AG
|976,60
|-1,57%
|Roche AG (Genussschein)
|312,10
|0,10%
|Swiss Re AG
|150,00
|1,04%
|Swisscom AG
|612,50
|-1,45%
|UBS
|32,02
|-4,30%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|604,60
|0,17%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|12 524,46
|-0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX ebenfalls tiefer - 23.000 Punkte-Marke fällt zeitweise -- Handel in Asien endet mit teils deutlichen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt sind Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls abwärts. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.