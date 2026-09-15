Minuszeichen in Zürich: So bewegt sich der SLI am Dienstagnachmittag

Am Dienstag tendiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,79 Prozent schwächer bei 2 206,49 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,766 Prozent auf 2 207,09 Punkte an der Kurstafel, nach 2 224,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 189,31 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 215,99 Zählern.

SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der SLI auf 2 318,31 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 198,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 007,72 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 2,58 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Swisscom (+ 1,74 Prozent auf 671,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,62 Prozent auf 76,66 CHF), Zurich Insurance (+ 1,21 Prozent auf 601,20 CHF), Swiss Re (+ 1,12 Prozent auf 140,00 CHF) und Helvetia Baloise (+ 0,47 Prozent auf 212,40 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen UBS (-3,00 Prozent auf 42,03 CHF), Partners Group (-2,93 Prozent auf 622,60 CHF), Galderma (-1,99 Prozent auf 152,50 CHF), Richemont (-1,79 Prozent auf 169,95 CHF) und Nestlé (-1,70 Prozent auf 77,85 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 973 714 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 290,528 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,25 erwartet. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at