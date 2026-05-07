Minuszeichen in Zürich: So bewegt sich der SMI aktuell

Am Donnerstag tendiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,27 Prozent leichter bei 13 247,15 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,546 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,090 Prozent auf 13 271,30 Punkte an der Kurstafel, nach 13 283,26 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 13 245,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 345,46 Punkten lag.

SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der SMI bereits um 0,765 Prozent. Vor einem Monat, am 07.04.2026, wurde der SMI mit 12 790,35 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, einen Stand von 13 503,06 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, stand der SMI bei 12 113,76 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,001 Prozent. 14 063,53 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Logitech (+ 3,16 Prozent auf 82,34 CHF), Richemont (+ 2,73 Prozent auf 160,00 CHF), Holcim (+ 1,81) Prozent auf 75,44 CHF), Geberit (+ 1,44 Prozent auf 535,60 CHF) und Amrize (+ 0,52 Prozent auf 42,70 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Swiss Re (-3,31 Prozent auf 124,15 CHF), Alcon (-2,16 Prozent auf 50,72 CHF), Lonza (-1,15 Prozent auf 487,90 CHF), Nestlé (-1,13 Prozent auf 77,72 CHF) und Novartis (-0,99 Prozent auf 114,50 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Alcon-Aktie aufweisen. 1 641 268 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 277,005 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,81 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at