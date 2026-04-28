Minuszeichen in Zürich: So bewegt sich der SMI am Dienstagmittag

Am Dienstag geht es im SMI um 12:08 Uhr via SIX um 0,60 Prozent auf 13 086,68 Punkte nach unten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,553 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,686 Prozent tiefer bei 13 074,86 Punkten, nach 13 165,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13 111,33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 009,84 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der SMI mit 12 570,26 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 023,81 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 28.04.2025, den Wert von 12 028,25 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 1,21 Prozent. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern markiert.

Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,02 Prozent auf 188,25 CHF), Amrize (+ 1,02 Prozent auf 45,67 CHF), UBS (+ 1,00 Prozent auf 33,47 CHF), Zurich Insurance (+ 0,67 Prozent auf 544,40 CHF) und Holcim (+ 0,55 Prozent auf 73,44 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Novartis (-2,95 Prozent auf 110,72 CHF), Roche (-1,31 Prozent auf 317,00 CHF), Lonza (-1,11 Prozent auf 483,20 CHF), Partners Group (-0,73 Prozent auf 895,60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,49 Prozent auf 77,24 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Im SMI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 165 701 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 277,772 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at