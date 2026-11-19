Der SMI fällt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,53 Prozent auf 14 807,02 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,719 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,023 Prozent höher bei 14 889,47 Punkten, nach 14 886,12 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 14 804,88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 902,11 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 2,37 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, wies der SMI einen Wert von 14 368,78 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, stand der SMI noch bei 14 386,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 530,62 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 11,77 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 15 272,42 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 2,65 Prozent auf 86,92 CHF), Richemont (+ 2,34 Prozent auf 179,55 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,18 Prozent auf 69,46 CHF), UBS (+ 0,83 Prozent auf 38,88 CHF) und Amrize (+ 0,71 Prozent auf 33,94 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Novartis (-2,78 Prozent auf 127,82 CHF), Nestlé (-1,57 Prozent auf 84,68 CHF), Swiss Re (-1,43 Prozent auf 147,90 CHF), Sika (-1,19 Prozent auf 187,20 CHF) und Givaudan (-0,86 Prozent auf 4 047,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Im SMI sticht die Novartis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 953 194 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 349,157 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 7,23 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at