Minuszeichen in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Mittag

Der SPI verliert im SIX-Handel um 12:09 Uhr 0,71 Prozent auf 18 719,17 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,376 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,032 Prozent auf 18 859,25 Punkte an der Kurstafel, nach 18 853,23 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 18 859,25 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 691,64 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,77 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, notierte der SPI bei 18 551,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.03.2026, wies der SPI 18 470,76 Punkte auf. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, bei 16 858,62 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,61 Prozent. Bei 19 309,93 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell EvoNext (+ 15,99 Prozent auf 1,85 CHF), Sulzer (+ 4,59 Prozent auf 154,90 CHF), DocMorris (+ 4,32 Prozent auf 7,49 CHF), Implenia (+ 3,88 Prozent auf 64,20 CHF) und GAM (+ 3,43 Prozent auf 0,07 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Partners Group (-16,74 Prozent auf 683,40 CHF), SHL Telemedicine (-13,46 Prozent auf 0,90 CHF), Adval Tech (-13,33 Prozent auf 39,00 CHF), ASMALLWORLD (-11,11 Prozent auf 0,56 CHF) und Perrot Duval SA (-9,66 Prozent auf 43,00 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 883 885 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 281,409 Mrd. Euro heraus.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Die EvoNext-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at