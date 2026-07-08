Minuszeichen in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Nachmittag

Am dritten Tag der Woche ziehen sich die Anleger in Zürich zurück.

Der SPI fällt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,81 Prozent auf 20 039,89 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,496 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 20 046,28 Zählern und damit 0,775 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (20 202,92 Punkte).

Im Tageshoch notierte der SPI bei 20 046,97 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 19 858,03 Punkten.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der SPI bereits um 1,46 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.06.2026, stand der SPI bei 18 852,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18 318,69 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 08.07.2025, den Stand von 16 637,16 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,85 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20 370,23 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Zählern.

SPI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Kuros (Kuros Biosciences) (+ 10,61 Prozent auf 21,68 CHF), Carlo Gavazzi (+ 5,96 Prozent auf 160,00 CHF), Ascom (+ 4,07) Prozent auf 6,65 CHF), Liechtensteinische Landesbank (+ 2,86 Prozent auf 115,00 CHF) und Sankt Galler Kantonalbank (N) (+ 2,49 Prozent auf 659,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen MindMaze Therapeutics (-7,40 Prozent auf 0,19 CHF), Addex Therapeutics (-7,37 Prozent auf 0,04 CHF), BELIMO (-6,38 Prozent auf 792,00 CHF), Feintool International (-6,22 Prozent auf 9,34 CHF) und EvoNext (-5,15 Prozent auf 2,21 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1 801 350 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 291,905 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at