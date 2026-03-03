Minuszeichen in Zürich: So performt der SLI am Nachmittag

Der SLI zeigt sich am zweiten Tag der Woche im Minus.

Am Dienstag verbucht der SLI um 15:41 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 2,98 Prozent auf 2 123,56 Punkte. Zuvor ging der SLI 1,47 Prozent leichter bei 2 156,66 Punkten in den Handel, nach 2 188,77 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 109,56 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 158,18 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 03.02.2026, lag der SLI noch bei 2 140,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, wies der SLI einen Stand von 2 078,84 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, wurde der SLI auf 2 141,01 Punkte taxiert.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,27 Prozent. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Punkten erreicht.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Logitech (-0,85 Prozent auf 70,10 CHF), Swisscom (-0,91 Prozent auf 710,50 CHF), Sonova (-1,39) Prozent auf 199,20 CHF), Alcon (-1,41 Prozent auf 64,42 CHF) und Lonza (-1,66 Prozent auf 521,40 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Zurich Insurance (-6,57 Prozent auf 537,20 CHF), Swiss Life (-5,39 Prozent auf 821,60 CHF), Helvetia Baloise (-5,27 Prozent auf 187,10 CHF), VAT (-4,84 Prozent auf 511,20 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-4,73 Prozent auf 67,30 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 3 444 015 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 316,416 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,92 erwartet. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,80 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

