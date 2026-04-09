Minuszeichen in Zürich: SPI am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone

Am Donnerstag tendiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,24 Prozent schwächer bei 18 274,10 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,283 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,189 Prozent stärker bei 18 353,35 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18 318,69 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 18 223,83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 353,91 Punkten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der SPI bereits um 0,817 Prozent zu. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 09.03.2026, einen Stand von 17 964,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, wurde der SPI mit 18 502,97 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 09.04.2025, stand der SPI bei 14 604,46 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,175 Prozent. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 19 309,93 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 10,45 Prozent auf 0,05 CHF), ams-OSRAM (+ 6,76 Prozent auf 9,79 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 6,67 Prozent auf 6,40 CHF), DocMorris (+ 4,32 Prozent auf 5,55 CHF) und MCH (+ 4,20 Prozent auf 3,72 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen MindMaze Therapeutics (-9,64 Prozent auf 0,30 CHF), Xlife Sciences (-9,30 Prozent auf 19,50 CHF), Adval Tech (-5,71 Prozent auf 33,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,45 Prozent auf 0,10 CHF) und Ascom (-4,42 Prozent auf 5,40 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 469 947 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 276,294 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

In diesem Jahr weist die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at