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Index-Performance im Blick 18.09.2026 09:28:54

Minuszeichen in Zürich: SPI beginnt die Sitzung im Minus

Minuszeichen in Zürich: SPI beginnt die Sitzung im Minus

So bewegt sich der SPI am fünften Tag der Woche.

Am Freitag notiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,10 Prozent tiefer bei 19 675,57 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,409 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,237 Prozent schwächer bei 19 648,00 Punkten, nach 19 694,77 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 19 648,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19 675,57 Punkten lag.

SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,755 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, wies der SPI einen Wert von 20 161,57 Punkten auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 18.06.2026, einen Stand von 19 463,18 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 18.09.2025, den Stand von 16 750,21 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,86 Prozent zu. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20 636,94 Punkten. 16 847,58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell ASMALLWORLD (+ 5,26 Prozent auf 0,60 CHF), ams-OSRAM (+ 3,77 Prozent auf 17,32 CHF), Addex Therapeutics (+ 3,60 Prozent auf 0,02 CHF), VAT (+ 1,75 Prozent auf 605,40 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 1,74 Prozent auf 0,16 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Highlight Event and Entertainment (-9,64 Prozent auf 4,50 CHF), SHL Telemedicine (-4,67 Prozent auf 1,02 CHF), BioVersys (-3,91 Prozent auf 27,00 CHF), Rieter (-3,45 Prozent auf 2,38 CHF) und StarragTornos (-3,24 Prozent auf 32,90 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 3 628 597 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 310,784 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Addex Therapeutics Ltd. 0,02 14,29% Addex Therapeutics Ltd.
ams-OSRAM AG 18,10 2,84% ams-OSRAM AG
ASMALLWORLD AG 0,52 -7,21% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 172,00 -0,93% Barry Callebaut AG (N)
BioVersys 28,60 1,78% BioVersys
Curatis AG 20,20 6,88% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,18 2,83% EvoNext Holdings AG
Highlight Event and Entertainment AG 4,54 -9,20% Highlight Event and Entertainment AG
MindMaze Therapeutics 0,15 -7,78% MindMaze Therapeutics
Rieter AG (N) 2,37 -9,39% Rieter AG (N)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 385,00 -0,82% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 0,99 -7,48% SHL Telemedicine
StarragTornos Holding 34,00 0,00% StarragTornos Holding
UBS 43,79 -0,77% UBS
VAT 646,00 3,03% VAT

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