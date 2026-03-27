Minuszeichen in Zürich: SPI beginnt Freitagshandel in der Verlustzone

Am Freitag tendiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,13 Prozent tiefer bei 17 642,37 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,294 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,053 Prozent auf 17 655,12 Punkte an der Kurstafel, nach 17 664,49 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 17 635,40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 655,12 Punkten erreichte.

SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der SPI bereits um 4,22 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, stand der SPI bei 19 255,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der SPI auf 18 186,12 Punkte taxiert. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 27.03.2025, einen Stand von 17 131,62 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 3,29 Prozent zu Buche. Bei 19 309,93 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern erreicht.

SPI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 25,00 Prozent auf 5,00 CHF), Addex Therapeutics (+ 9,42 Prozent auf 0,04 CHF), SHL Telemedicine (+ 3,98 Prozent auf 1,05 CHF), Idorsia (+ 2,10 Prozent auf 3,16 CHF) und Medmix (+ 1,74 Prozent auf 8,79 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Private Equity (-8,53 Prozent auf 59,00 CHF), Sensirion (-6,09 Prozent auf 55,50 CHF), BVZ (-4,70 Prozent auf 1 420,00 CHF), Schweizerische Nationalbank (-4,41 Prozent auf 3 250,00 CHF) und Barry Callebaut (-3,61 Prozent auf 1 335,00 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die OC Oerlikon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 172 588 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 278,358 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr hat die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Kudelski-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at