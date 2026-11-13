SPI

21 257,73
-53,28
-0,25 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Index-Performance im Fokus 13.11.2026 15:58:52

Minuszeichen in Zürich: SPI fällt

Minuszeichen in Zürich: SPI fällt

Der SPI gibt sich am Freitagnachmittag schwächer.

Um 15:42 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,40 Prozent schwächer bei 21 226,68 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,669 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,224 Prozent leichter bei 21 263,34 Punkten, nach 21 311,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 21 301,54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 21 210,14 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 2,01 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der SPI einen Stand von 19 725,15 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20 413,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bewegte sich der SPI bei 17 545,05 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 16,36 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 21 370,09 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Addex Therapeutics (+ 51,85 Prozent auf 0,03 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4,15 Prozent auf 0,15 CHF), SHL Telemedicine (+ 3,96 Prozent auf 1,05 CHF), Infomaniak (+ 3,73 Prozent auf 77,80 CHF) und Swatch (I) (+ 3,57 Prozent auf 197,10 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen ams-OSRAM (-8,71 Prozent auf 15,31 CHF), ASMALLWORLD (-6,61 Prozent auf 1,13 CHF), Highlight Event and Entertainment (-5,58 Prozent auf 4,40 CHF), Gurit (-4,56 Prozent auf 48,10 CHF) und Richemont (-3,86 Prozent auf 169,35 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI sticht die Addex Therapeutics-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3 173 520 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 354,239 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Bellevue-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Analysen zu SPI-Aktien
Dividenden der SPI-Unternehmen

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,03 -5,95% Addex Therapeutics Ltd.
ams-OSRAM AG 16,60 -9,78% ams-OSRAM AG
ASMALLWORLD AG 1,22 -6,87% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 354,00 2,34% Barry Callebaut AG (N)
Bellevue AG 7,26 0,83% Bellevue AG
EvoNext Holdings AG 2,44 -1,61% EvoNext Holdings AG
Gurit Holding AG 51,00 -4,85% Gurit Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 5,35 0,00% Highlight Event and Entertainment AG
Infomaniak SA Act nom -B- 77,90 3,87% Infomaniak SA Act nom -B-
MindMaze Therapeutics 0,15 -0,68% MindMaze Therapeutics
Richemont 183,40 -3,52% Richemont
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 446,80 0,36% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,01 0,00% SHL Telemedicine
Swatch (I) 210,80 2,88% Swatch (I)

Indizes in diesem Artikel

SPI 21 257,73 -0,25%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14:30 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen