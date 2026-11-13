Minuszeichen in Zürich: SPI fällt

Um 15:42 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,40 Prozent schwächer bei 21 226,68 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,669 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,224 Prozent leichter bei 21 263,34 Punkten, nach 21 311,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 21 301,54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 21 210,14 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 2,01 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der SPI einen Stand von 19 725,15 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20 413,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bewegte sich der SPI bei 17 545,05 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 16,36 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 21 370,09 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Addex Therapeutics (+ 51,85 Prozent auf 0,03 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4,15 Prozent auf 0,15 CHF), SHL Telemedicine (+ 3,96 Prozent auf 1,05 CHF), Infomaniak (+ 3,73 Prozent auf 77,80 CHF) und Swatch (I) (+ 3,57 Prozent auf 197,10 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen ams-OSRAM (-8,71 Prozent auf 15,31 CHF), ASMALLWORLD (-6,61 Prozent auf 1,13 CHF), Highlight Event and Entertainment (-5,58 Prozent auf 4,40 CHF), Gurit (-4,56 Prozent auf 48,10 CHF) und Richemont (-3,86 Prozent auf 169,35 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI sticht die Addex Therapeutics-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3 173 520 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 354,239 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Bellevue-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at