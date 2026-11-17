Um 12:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,63 Prozent tiefer bei 21 211,08 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,677 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,294 Prozent schwächer bei 21 283,14 Punkten in den Handel, nach 21 346,00 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 21 292,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21 201,26 Punkten erreichte.

SPI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 20 288,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, notierte der SPI bei 20 181,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, stand der SPI noch bei 17 318,97 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 16,27 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 21 440,74 Punkte. Bei 16 847,58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Schlatter Industries (+ 7,29 Prozent auf 20,60 CHF), Curatis (+ 6,31 Prozent auf 16,00 CHF), GAM (+ 2,75 Prozent auf 0,06 CHF), Molecular Partners (+ 2,23 Prozent auf 2,29 CHF) und DocMorris (+ 1,99 Prozent auf 18,44 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Highlight Event and Entertainment (-16,92 Prozent auf 4,32 CHF), Addex Therapeutics (-11,49 Prozent auf 0,03 CHF), WISeQey (-5,63 Prozent auf 6,20 USD), Tecan (N) (-3,94 Prozent auf 239,00 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-3,48 Prozent auf 26,35 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 664 977 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 354,756 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at