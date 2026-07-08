Minuszeichen in Zürich: SPI gibt letztendlich nach

Am Mittwoch bewegte sich der SPI via SIX letztendlich 1,34 Prozent tiefer bei 19 931,89 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,496 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,775 Prozent schwächer bei 20 046,28 Punkten, nach 20 202,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 858,03 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 051,24 Zählern.

SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 1,99 Prozent abwärts. Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 08.06.2026, bei 18 852,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, bewegte sich der SPI bei 18 318,69 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, bei 16 637,16 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,26 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 20 370,23 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 12,04 Prozent auf 6,05 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 7,96 Prozent auf 21,16 CHF), ASMALLWORLD (+ 6,78 Prozent auf 0,63 CHF), Curatis (+ 3,91 Prozent auf 23,90 CHF) und Carlo Gavazzi (+ 3,64 Prozent auf 156,50 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil MindMaze Therapeutics (-7,50 Prozent auf 0,19 CHF), BELIMO (-7,39 Prozent auf 783,50 CHF), BACHEM (-5,60 Prozent auf 71,70 CHF), EvoNext (-5,58 Prozent auf 2,20 CHF) und SIG Group (-5,12 Prozent auf 13,34 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 4 711 770 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 291,905 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die EvoNext-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at