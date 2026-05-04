Minuszeichen in Zürich: SPI legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Am Montagnachmittag ziehen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,55 Prozent tiefer bei 18 449,09 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,357 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,203 Prozent stärker bei 18 588,73 Punkten, nach 18 551,09 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Montag bei 18 601,14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 373,80 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 18 123,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.02.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 18 618,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, den Wert von 16 685,46 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,13 Prozent aufwärts. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell MindMaze Therapeutics (+ 7,63 Prozent auf 0,35 CHF), Molecular Partners (+ 5,30 Prozent auf 3,38 CHF), OC Oerlikon (+ 4,98 Prozent auf 3,59 CHF), Tecan (N) (+ 4,59 Prozent auf 123,10 CHF) und Sensirion (+ 4,15 Prozent auf 70,20 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Perrot Duval SA (-11,45 Prozent auf 40,20 CHF), Graubuendner Kantonalbank (-8,02 Prozent auf 2 180,00 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (-5,66 Prozent auf 100,00 CHF), GAM (-5,47 Prozent auf 0,08 CHF) und Sankt Galler Kantonalbank (N) (-4,82 Prozent auf 612,00 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 185 462 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 283,616 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Mit 11,77 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at