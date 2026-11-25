Der SPI gibt im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,35 Prozent auf 20 618,59 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,632 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,856 Prozent auf 20 868,70 Punkte an der Kurstafel, nach 20 691,48 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 910,98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 20 618,59 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,565 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, stand der SPI bei 20 387,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wies der SPI einen Stand von 20 421,31 Punkten auf. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, bei 17 542,28 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 13,03 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 21 440,74 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Punkten.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell ams-OSRAM (+ 11,99 Prozent auf 13,54 CHF), Medmix (+ 7,25 Prozent auf 10,50 CHF), SHL Telemedicine (+ 5,61 Prozent auf 1,04 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 4,65 Prozent auf 4,50 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 3,82 Prozent auf 0,13 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Addex Therapeutics (-11,54 Prozent auf 0,02 CHF), Stadler Rail (-8,90 Prozent auf 27,84 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-7,14 Prozent auf 18,21 CHF), Cicor Technologies (-6,23 Prozent auf 129,40 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-4,63 Prozent auf 7,63 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 386 528 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 352,601 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Mit 8,20 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bellevue-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at