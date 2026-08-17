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WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586

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SPI-Performance im Fokus 17.08.2026 17:58:47

Minuszeichen in Zürich: SPI notiert letztendlich im Minus

Minuszeichen in Zürich: SPI notiert letztendlich im Minus

Der SPI erlitt schlussendlich Verluste.

Am Montag verbuchte der SPI via SIX zum Handelsschluss Verluste in Höhe von 0,64 Prozent auf 20 181,31 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,491 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,218 Prozent tiefer bei 20 266,33 Punkten in den Handel, nach 20 310,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 167,11 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 313,20 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, bewegte sich der SPI bei 20 156,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 18 681,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 16 768,59 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,63 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit EvoNext (+ 32,50 Prozent auf 2,65 CHF), Bell (+ 5,85 Prozent auf 217,00 CHF), Accelleron Industries (+ 5,59 Prozent auf 79,30 CHF), Feintool International (+ 4,31 Prozent auf 10,90 CHF) und Addex Therapeutics (+ 4,08 Prozent auf 0,04 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil SIG Group (-17,59 Prozent auf 12,74 CHF), Highlight Event and Entertainment (-10,34 Prozent auf 5,20 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-7,81 Prozent auf 32,45 CHF), mobilezone (-6,10 Prozent auf 12,92 CHF) und VZ (-4,22 Prozent auf 168,00 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Das Handelsvolumen der SIG Group-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 4 783 966 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 306,228 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Die EvoNext-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Accelleron Industries AG 83,70 4,95% Accelleron Industries AG
Addex Therapeutics Ltd. 0,04 4,21% Addex Therapeutics Ltd.
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 35,20 -5,88% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Bell AG 214,00 0,94% Bell AG
Curatis AG 18,10 0,56% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,16 2,86% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 10,90 2,83% Feintool International AG (N) (FIH)
Highlight Event and Entertainment AG 5,50 -0,90% Highlight Event and Entertainment AG
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mobilezone ag 13,78 -5,87% mobilezone ag
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 385,20 0,10% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SIG Group 13,59 -17,39% SIG Group
VZ Holding AG 177,20 -4,22% VZ Holding AG

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