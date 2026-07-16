Minuszeichen in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start leichter

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Morgen.

Am Donnerstag fällt der SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,46 Prozent auf 20 018,10 Punkte zurück. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,483 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,267 Prozent schwächer bei 20 056,62 Punkten, nach 20 110,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 018,10 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 056,62 Zählern.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,027 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 16.06.2026, den Wert von 19 408,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2026, wurde der SPI auf 18 514,38 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 16.07.2025, stand der SPI noch bei 16 604,47 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 9,73 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 370,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell GAM (+ 9,67 Prozent auf 0,07 CHF), mobilezone (+ 4,43 Prozent auf 15,10 CHF), EvoNext (+ 4,21 Prozent auf 2,23 CHF), Bellevue (+ 1,64 Prozent auf 7,44 CHF) und LEM (+ 1,43 Prozent auf 390,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Perrot Duval SA (-9,13 Prozent auf 46,80 CHF), SHL Telemedicine (-8,57 Prozent auf 0,96 CHF), Edisun Power Europe (-8,36 Prozent auf 63,60 CHF), Partners Group (-7,97 Prozent auf 663,00 CHF) und Autoneum (-3,51 Prozent auf 110,00 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 274 096 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 287,297 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index weist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at