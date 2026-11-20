Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,61 Prozent tiefer bei 20 601,34 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,636 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,127 Prozent auf 20 702,03 Punkte an der Kurstafel, nach 20 728,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 20 524,36 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20 702,03 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 3,41 Prozent abwärts. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 20.10.2026, den Stand von 20 399,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, wies der SPI einen Stand von 20 199,27 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 17 253,92 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 12,93 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 21 440,74 Punkte. Bei 16 847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell GAM (+ 4,65 Prozent auf 0,05 CHF), BioVersys (+ 3,56 Prozent auf 23,30 CHF), Barry Callebaut (+ 1,97 Prozent auf 1 241,00 CHF), PolyPeptide (+ 1,92 Prozent auf 42,50 CHF) und Nestlé (+ 1,53 Prozent auf 85,74 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil WISeQey (-7,48 Prozent auf 5,44 USD), ams-OSRAM (-7,48 Prozent auf 12,74 CHF), Xlife Sciences (-6,23 Prozent auf 7,22 CHF), ASMALLWORLD (-6,11 Prozent auf 1,23 CHF) und INFICON (-5,44 Prozent auf 149,60 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2 857 321 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 350,436 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Die EvoNext-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Bellevue-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at