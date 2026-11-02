Minuszeichen in Zürich: SPI startet in der Verlustzone

Der SPI bewegt sich am Montagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,49 Prozent leichter bei 20 744,14 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,639 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,554 Prozent auf 20 731,49 Punkte an der Kurstafel, nach 20 847,01 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 20 731,49 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20 757,75 Punkten erreichte.

SPI seit Jahresbeginn

Der SPI erreichte vor einem Monat, am 02.10.2026, einen Stand von 19 397,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bewegte sich der SPI bei 20 161,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 16 982,04 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,71 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 918,26 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Punkte.

SPI-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 5,48 Prozent auf 32,75 CHF), Medartis (+ 4,02 Prozent auf 101,00 CHF), GAM (+ 1,97 Prozent auf 0,06 CHF), Groupe Minoteries SA (+ 1,79 Prozent auf 228,00 CHF) und EvoNext (+ 1,32 Prozent auf 2,30 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Arbonia (-8,08 Prozent auf 3,81 CHF), Feintool International (-4,63 Prozent auf 10,30 CHF), Edisun Power Europe (-4,44 Prozent auf 68,80 CHF), OC Oerlikon (-4,28 Prozent auf 5,15 CHF) und lastminutecom (-3,26 Prozent auf 9,50 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 203 059 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 355,452 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at