Minuszeichen in Zürich: SPI verbucht am Donnerstagmittag Verluste

Das macht der SPI am vierten Tag der Woche.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,29 Prozent tiefer bei 18 981,07 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,519 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,260 Prozent auf 19 085,42 Punkte an der Kurstafel, nach 19 035,90 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 18 981,07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19 127,18 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der SPI bereits um 1,11 Prozent. Der SPI wurde vor einem Monat, am 19.01.2026, mit 18 333,86 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, wies der SPI einen Stand von 17 218,49 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 19.02.2025, den Wert von 16 980,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 4,05 Prozent zu. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 127,18 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 17 950,56 Punkten.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5,32 Prozent auf 26,90 CHF), Schlatter Industries (+ 5,21 Prozent auf 20,20 CHF), SHL Telemedicine (+ 3,79 Prozent auf 1,10 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,57 Prozent auf 2,18 CHF) und Gurit (+ 3,13 Prozent auf 28,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil ASMALLWORLD (-13,57 Prozent auf 0,61 CHF), Sensirion (-7,84 Prozent auf 56,40 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-7,24 Prozent auf 19,48 CHF), Cembra Money Bank (-5,24 Prozent auf 94,00 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-4,98 Prozent auf 45,80 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 3 027 276 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 329,805 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den SPI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kudelski-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

