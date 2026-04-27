Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie

Basellandschaftliche Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577348 / ISIN: CH0001473559

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SPI-Performance 27.04.2026 17:58:48

Minuszeichen in Zürich: SPI verliert zum Ende des Montagshandels

Minuszeichen in Zürich: SPI verliert zum Ende des Montagshandels

Der SPI zeigte sich am ersten Tag der Woche kaum verändert.

Letztendlich beendete der SPI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 18 575,05 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,356 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,022 Prozent auf 18 593,44 Punkte an der Kurstafel, nach 18 597,51 Punkten am Vortag.

Bei 18 625,22 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 518,86 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 27.03.2026, wies der SPI 17 552,21 Punkte auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 27.01.2026, den Stand von 18 295,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, notierte der SPI bei 16 210,86 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 1,82 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Santhera Pharmaceuticals (+ 8,38 Prozent auf 18,36 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 6,09 Prozent auf 6,10 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 4,76 Prozent auf 52,80 CHF), BioVersys (+ 3,15 Prozent auf 29,50 CHF) und Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) (+ 2,84 Prozent auf 1 085,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil APG SGA (-7,33 Prozent auf 177,00 CHF), Calida (-6,84 Prozent auf 15,52 CHF), HIAG Immobilien (-5,79 Prozent auf 136,80 CHF), Phoenix Mecano (-4,11 Prozent auf 420,00 CHF) und Tecan (N) (-4,11 Prozent auf 119,10 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4 364 183 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 286,785 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

In diesem Jahr weist die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Curatis-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividenden der SPI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Autoneum AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Autoneum AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

APG SGA S.A. 192,00 -8,57% APG SGA S.A.
Autoneum AG 128,00 -1,54% Autoneum AG
Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) 1 160,00 0,87% Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)
BioVersys 29,50 3,15% BioVersys
Calida AG 16,50 -2,94% Calida AG
Curatis AG 25,00 0,00% Curatis AG
Evolva Holding AG 1,01 -2,88% Evolva Holding AG
HIAG Immobilien AG 136,80 -5,79% HIAG Immobilien AG
Highlight Event and Entertainment AG 6,55 3,97% Highlight Event and Entertainment AG
Phoenix Mecano AG 458,00 -2,55% Phoenix Mecano AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 359,20 -1,10% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Santhera Pharmaceuticals AG 19,92 8,62% Santhera Pharmaceuticals AG
Tecan (N) 129,50 -4,36% Tecan (N)
UBS 35,91 1,73% UBS
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 52,50 -4,55% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

Indizes in diesem Artikel

SPI 18 575,05 -0,12%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen uneinheitlich -- ATX zum Handelsende in Grün -- DAX schließt leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. An den US-Börsen zeigt sich keine einheitliche Richtung. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen