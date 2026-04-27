Minuszeichen in Zürich: SPI verliert zum Ende des Montagshandels

Der SPI zeigte sich am ersten Tag der Woche kaum verändert.

Letztendlich beendete der SPI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 18 575,05 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,356 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,022 Prozent auf 18 593,44 Punkte an der Kurstafel, nach 18 597,51 Punkten am Vortag.

Bei 18 625,22 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 518,86 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 27.03.2026, wies der SPI 17 552,21 Punkte auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 27.01.2026, den Stand von 18 295,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, notierte der SPI bei 16 210,86 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 1,82 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Santhera Pharmaceuticals (+ 8,38 Prozent auf 18,36 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 6,09 Prozent auf 6,10 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 4,76 Prozent auf 52,80 CHF), BioVersys (+ 3,15 Prozent auf 29,50 CHF) und Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) (+ 2,84 Prozent auf 1 085,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil APG SGA (-7,33 Prozent auf 177,00 CHF), Calida (-6,84 Prozent auf 15,52 CHF), HIAG Immobilien (-5,79 Prozent auf 136,80 CHF), Phoenix Mecano (-4,11 Prozent auf 420,00 CHF) und Tecan (N) (-4,11 Prozent auf 119,10 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4 364 183 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 286,785 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

In diesem Jahr weist die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Curatis-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at