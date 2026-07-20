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Index im Blick 20.07.2026 09:29:08

Minuszeichen in Zürich: SPI verliert zum Start des Montagshandels

Minuszeichen in Zürich: SPI verliert zum Start des Montagshandels

Der SPI verliert am ersten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,62 Prozent leichter bei 20 031,31 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,499 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,553 Prozent schwächer bei 20 044,89 Punkten in den Handel, nach 20 156,26 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 20 031,31 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20 044,89 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, den Stand von 19 475,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.04.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18 765,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 16 746,73 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,81 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 370,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit GAM (+ 6,35 Prozent auf 0,07 CHF), SHL Telemedicine (+ 5,31 Prozent auf 1,09 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,00 Prozent auf 0,04 CHF), Feintool International (+ 4,30 Prozent auf 9,70 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 2,36 Prozent auf 0,17 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Edisun Power Europe (-3,93 Prozent auf 63,60 CHF), BELIMO (-3,80 Prozent auf 771,50 CHF), ASMALLWORLD (-3,39 Prozent auf 0,57 CHF), Clariant (-3,25 Prozent auf 7,45 CHF) und Curatis (-2,18 Prozent auf 22,40 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 238 710 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 292,637 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Addex Therapeutics Ltd. 0,04 0,00% Addex Therapeutics Ltd.
ASMALLWORLD AG 0,58 4,55% ASMALLWORLD AG
BELIMO Holding AG 832,00 -4,37% BELIMO Holding AG
Clariant AG (N) 7,96 -4,67% Clariant AG (N)
Curatis AG 22,40 -2,18% Curatis AG
Edisun Power Europe AG 63,60 -3,93% Edisun Power Europe AG
EvoNext Holdings AG 2,38 1,71% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 10,40 -1,89% Feintool International AG (N) (FIH)
GAM AG 0,07 80,49% GAM AG
Logitech S.A. 89,94 -0,16% Logitech S.A.
MindMaze Therapeutics 0,18 1,74% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 365,20 -0,71% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,09 5,31% SHL Telemedicine
UBS 46,18 0,22% UBS

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SPI 20 037,07 -0,59%

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