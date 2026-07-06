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WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

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SPI-Kursverlauf 06.07.2026 12:26:33

Minuszeichen in Zürich: SPI zeigt sich am Montagmittag schwächer

Minuszeichen in Zürich: SPI zeigt sich am Montagmittag schwächer

Der SPI zeigt sich am Montag im Minus.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,46 Prozent tiefer bei 20 233,35 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,529 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,050 Prozent höher bei 20 336,89 Punkten in den Handel, nach 20 326,79 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 370,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 20 233,35 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, stand der SPI bei 18 926,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Wert von 18 123,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, betrug der SPI-Kurs 16 605,15 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 10,91 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 20 370,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit OC Oerlikon (+ 8,27 Prozent auf 4,58 CHF), EvoNext (+ 5,43 Prozent auf 2,33 CHF), Schweiter Technologies (+ 4,58) Prozent auf 308,00 CHF), Medacta (+ 3,37 Prozent auf 141,00 CHF) und Adecco SA (+ 3,16 Prozent auf 16,66 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Huber + Suhner (-6,62 Prozent auf 204,50 CHF), Addex Therapeutics (-6,51 Prozent auf 0,04 CHF), GAM (-5,20 Prozent auf 0,06 CHF), COSMO Pharmaceuticals (-4,68 Prozent auf 67,20 CHF) und VAT (-4,29 Prozent auf 679,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI ist die OC Oerlikon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 020 251 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 299,362 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Addex Therapeutics Ltd. 0,04 0,00% Addex Therapeutics Ltd.
Adecco SA 18,11 3,01% Adecco SA
Barry Callebaut AG (N) 1 274,00 -0,23% Barry Callebaut AG (N)
COSMO Pharmaceuticals N.V. 73,30 -3,43% COSMO Pharmaceuticals N.V.
Curatis AG 22,70 -3,81% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,50 5,04% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,07 2,36% GAM AG
Huber + Suhner AG 222,00 -6,72% Huber + Suhner AG
Medacta 153,00 3,38% Medacta
OC Oerlikon Corporation AG 4,98 8,03% OC Oerlikon Corporation AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 370,20 -1,96% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schweiter Technologies AG 0,00 0,00% Schweiter Technologies AG
VAT 740,00 -3,85% VAT

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