Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Index-Bewegung
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08.09.2026 12:26:59
Minuszeichen in Zürich: SPI zeigt sich mittags leichter
Um 12:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,90 Prozent schwächer bei 19 885,84 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,482 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,254 Prozent stärker bei 20 117,66 Punkten in den Dienstagshandel, nach 20 066,71 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 150,71 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 820,36 Zählern.
So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bewegte sich der SPI bei 20 509,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, erreichte der SPI einen Wert von 18 852,87 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 08.09.2025, einen Wert von 17 059,12 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,01 Prozent. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20 636,94 Punkte. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im SPI
Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Ascom (+ 8,87 Prozent auf 5,77 CHF), Addex Therapeutics (+ 8,15 Prozent auf 0,03 CHF), SoftwareONE (+ 5,01 Prozent auf 9,65 CHF), Gurit (+ 4,26 Prozent auf 58,80 CHF) und Perrot Duval SA (+ 4,24 Prozent auf 123,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Novartis (-9,36 Prozent auf 113,72 CHF), Curatis (-6,70 Prozent auf 19,50 CHF), Adval Tech (-6,39 Prozent auf 41,00 CHF), Burkhalter (-5,86 Prozent auf 125,40 CHF) und Orior (-5,73 Prozent auf 12,50 CHF).
Die teuersten Konzerne im SPI
Das Handelsvolumen der Novartis-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 3 778 781 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 307,866 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
SPI-Fundamentaldaten
Die EvoNext-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Curatis lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,03
|-1,54%
|Adval Tech AG
|41,80
|0,00%
|Ascom
|5,40
|0,19%
|Burkhalter Holding AG
|141,00
|0,00%
|Curatis AG
|19,50
|-6,70%
|EvoNext Holdings AG
|2,38
|0,00%
|Gurit Holding AG
|58,00
|-1,69%
|Logitech S.A.
|84,24
|-1,82%
|Novartis AG
|118,66
|-11,42%
|Orior AG
|13,20
|-7,04%
|Perrot Duval SA
|125,00
|5,93%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|379,00
|-1,51%
|SoftwareONE
|9,96
|4,08%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|19 848,24
|-1,09%
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