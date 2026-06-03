Minuszeichen in Zürich: SPI zum Handelsende leichter

Am Mittwoch bewegte sich der SPI via SIX schlussendlich 0,60 Prozent leichter bei 18 739,30 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,376 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,032 Prozent stärker bei 18 859,25 Punkten in den Handel, nach 18 853,23 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Mittwoch bei 18 665,89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 859,25 Punkten erreichte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,66 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bei 18 551,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.03.2026, wurde der SPI mit 18 470,76 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, erreichte der SPI einen Stand von 16 858,62 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,72 Prozent nach oben. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit EvoNext (+ 15,99 Prozent auf 1,85 CHF), Implenia (+ 7,61 Prozent auf 66,50 CHF), Sulzer (+ 5,74 Prozent auf 156,60 CHF), DocMorris (+ 4,18 Prozent auf 7,48 CHF) und Molecular Partners (+ 4,00 Prozent auf 3,12 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Partners Group (-16,33 Prozent auf 686,80 CHF), Adval Tech (-11,11 Prozent auf 40,00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-9,06 Prozent auf 50,20 CHF), Curatis (-8,30 Prozent auf 22,10 CHF) und Klingelnberg (-5,64 Prozent auf 12,55 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 276 250 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 281,409 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Die EvoNext-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at