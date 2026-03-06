Minuszeichen in Zürich: SPI zum Start des Freitagshandels schwächer

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,15 Prozent tiefer bei 18 325,46 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,485 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,111 Prozent tiefer bei 18 333,46 Punkten, nach 18 353,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 310,94 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 333,46 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der SPI bereits um 3,49 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 06.02.2026, erreichte der SPI einen Wert von 18 638,05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der SPI auf 17 777,13 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 06.03.2025, wurde der SPI mit 17 186,48 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0,456 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 950,56 Punkten registriert.

SPI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Feintool International (+ 9,15 Prozent auf 10,50 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 6,67 Prozent auf 6,40 CHF), SFS (+ 3,48) Prozent auf 119,00 CHF), Leonteq (+ 2,27 Prozent auf 14,42 CHF) und Kudelski (+ 2,16 Prozent auf 1,18 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Evolva (-10,17 Prozent auf 0,83 CHF), MindMaze Therapeutics (-8,49 Prozent auf 0,59 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-6,69 Prozent auf 44,60 CHF), Villars SA (-6,45 Prozent auf 580,00 CHF) und BACHEM (-3,37 Prozent auf 55,90 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Idorsia-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 407 246 Aktien gehandelt. Mit 327,101 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Die Evolva-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Kudelski-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 79,95 Prozent, die höchste im Index.

