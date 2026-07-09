RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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09.07.2026 15:03:15
Minutes from the ECB’s June meeting confirm rise in inflation risks
Central bank’s baseline projections showed above-target inflation despite the inclusion of almost three rate risesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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