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22.10.2026 06:31:29
MIPS Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
MIPS Registered hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,48 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 SEK je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MIPS Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 215,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 135,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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