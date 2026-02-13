MIPS Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MIPS Registered hat am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,33 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,00 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 147,0 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 144,0 Millionen SEK umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,53 SEK gegenüber 5,32 SEK im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 533,00 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte MIPS Registered einen Umsatz von 483,00 Millionen SEK eingefahren.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 4,96 SEK je Aktie sowie einen Umsatz von 535,69 Millionen SEK ausgegeben.

Redaktion finanzen.at