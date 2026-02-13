MIPS Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MIPS Un veröffentlichte am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MIPS Un 0,090 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,6 Millionen USD ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,230 USD. Im Vorjahr waren 0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 54,35 Millionen USD, während im Vorjahr 45,68 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at